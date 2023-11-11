Росія обстріляла автомобільну дорогу на Сумщині: загинули 2 мотоциклісти
Джерело:Офіс генпрокурора
Ворог щодня вбиває мирне населення нашої держави. Зокрема, російські окупанти забрали життя двох українців зі Сумської області, обстрілявши автомобільну дорогу.
У суботу, 11 листопада, в Офісі Генерального прокурора проінформували про атаку на автомобільний шлях у Шосткинському районі на Сумщині. Внаслідок обстрілу з боку загарбників загинуло двоє людей.
Дивіться також Росіяни наступають по всьому фронту: як за тиждень змінилася карта бойових дій
Обстріл дороги на Сумщині
Як зазначають прокурори, атака сталась близько 11:00. Двоє чоловіків, які загинули, їхали в той момент на мотоциклі дорогою між населеними пунктами Стара Гута і Нова Гута.
Ворог обстріляв автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута та Нова Гута Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки окупантів загинуло двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі,
– йдеться у повідомленні.
Уже розпочали досудове розслідування за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури. Власне, за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Це частина 2 статті 438 Кримінального кодексу.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області", – написали в Офісі генпрокурора.
Окупанти вбили двох чоловіків на Сумщині під час обстрілу / Фото Офісу Генерального прокурора (18+)
Терор не припиняється: останнє
- Нещодавно російські окупанти обстріляли село Багатир на Донеччині, внаслідок чого загинуло троє осіб. У ДСНС констатували, що люди намагалися сховатися від ворожих снарядів, однак вони їх все-таки наздогнали.
- Також один з бійців війська загарбників розстріляв подружжя кришнаїтів з Херсонщини: Тетяну Філенко та Сергія Авдєєва. Власне, зробив це Олексій Косенков – російський військовий із Ленінградської області.
- Водночас внаслідок атаки на Херсонську область 9 листопада відомо про 1 загиблого та 3 поранених. У МВС наголосили, що Росія продовжує бити по мирних жителях регіону, ігноруючи закони війни.