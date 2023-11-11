Росія обстріляла автомобільну дорогу на Сумщині: загинули 2 мотоциклісти

Ворог щодня вбиває мирне населення нашої держави. Зокрема, російські окупанти забрали життя двох українців зі Сумської області, обстрілявши автомобільну дорогу.

У суботу, 11 листопада, в Офісі Генерального прокурора проінформували про атаку на автомобільний шлях у Шосткинському районі на Сумщині. Внаслідок обстрілу з боку загарбників загинуло двоє людей.

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Обстріл дороги на Сумщині

Як зазначають прокурори, атака сталась близько 11:00. Двоє чоловіків, які загинули, їхали в той момент на мотоциклі дорогою між населеними пунктами Стара Гута і Нова Гута.

Ворог обстріляв автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута та Нова Гута Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки окупантів загинуло двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі,

– йдеться у повідомленні.

Уже розпочали досудове розслідування за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури. Власне, за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Це частина 2 статті 438 Кримінального кодексу.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області", – написали в Офісі генпрокурора.



Окупанти вбили двох чоловіків на Сумщині під час обстрілу / Фото Офісу Генерального прокурора (18+)

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