Ворог хотів наблизити нас до блекауту: чи вдалося це росіянам

Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру України, атакувавши 26 серпня 15 областей. У зв'язку з цим було введено екстрені відключення світла. В деяких регіонах перераховуються режими роботи певних ділянок енергосистеми. Це кропітка робота, бо постійно змінюється навантаження як в напрямку споживання, так і можливостей генерації.

Про це в етері 24 Каналу зазначив аналітик енергетичних ринків Максим Білявський, додавши, що наразі енергосистема України цілісна та збалансована. Це, з його слів, заслуга як ЗСУ, так і українських енергетиків.

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Енергосистема працюватиме в штатному режимі

Білявський зазначив, що ремонтні роботи тривають, потрібно чекати на поступове відновлення електроенергії.

Ворог мав на меті зірвати плани підготовки до опалювального сезону, наблизити нас до блекауту. Цього не сталося і не станеться. Відключення світла відбувались з превентивною метою, це треба було зробити, аби не перенапружити з'єднання по системі передач електроенергії та втримати енергосистему в штатному режимі,

– пояснив експерт.

Росія хотіла роз'єднати українську енергосистему

Російські терористичні війська продовжують геноцид українців, адже, зі слів Білявського, позбавлення доступу цивільних людей до енергоресурсів – це дії, націлені на їх знищення. Він зауважив, що спеціальні графіки аварійних відключень триватимуть певний період, їхня головна мета – зняти перевантаження головних вузлових точок енергетичної системи.

"Такі перевантаження відбуваються, бо певний об'єкт виводиться з ладу або через його перепідключення, або через початок ремонтних робіт внаслідок ракетної атаки. Як тільки буде відновлено збалансований рух електроенергії, тоді можна буде говорити про прогнозованість застосування графіків відключень. На це потрібен час", – озвучив аналітик.

Білявський зазначив, що нічого нового відносно тактики російських терористичних військ не відбулось. Росіяни цілились в потужності, які дають можливість збалансувати енергосистему, в головні об'єкти, які залучені до системи передач електроенергії.

Так Росія хотіла роз'єднати енергосистему України, обмежити можливості передач електроенергії з західних регіонів у східні, сформувавши позаштатну ситуацію у форматі блекауту.

Цього ворог не досяг, енергосистема працює стабільно, просто потрібен час на її відновлення. План підготовки до опалювального сезону буде корегуватись, в енергетиків значно побільшає роботи,

– підсумував аналітик.