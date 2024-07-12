Є загиблі та поранені: Росія жорстоко обстріляла Білий Колодязь на Харківщині
Російські військові продовжують тероризувати Харківську область. 11 липня селище Білий Колодязь зазнало одразу двох авіаударів, які мали трагічні наслідки.
Одна із загиблих жінок переїхала до Білого Колодязя з Вовчанська, однак, на жаль, врятуватися від російських обстрілів не змогла. Детальніше про наслідки обстрілу селища розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.
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Удари по Харківщині
Росіяни потужно б'ють по Білому Колодязі, що неподалік Вовчанська на Харківщині. Населений пункт і раніше був під російськими обстрілами, зараз вони знову інтенсифікувалися. Зокрема, 11 липня по селищі вдарили двічі.
Вранці Білий Колодязь обстріляли з УМБП, а надвечір окупанти вдарили ФАБом. Відомо, що 3 людей загинули від російської атаки, ще 16 – було поранено. Двоє чоловіків просто проходили повз житлову забудову – їх засипало уламками. На жаль, вони не вижили.
Одна із загиблих жінок приїхала до селища зі знищеного Вовчанська. Але, на жаль, росіяни вбили її у Білому Колодязі.
Коли наш оператор працював у Вовчанську, багато людей просили волонтерів вивезти їх з небезпечного Вовчанська до того ж Білого Колодязя. Їм пояснювали, що там теж небезпечна територія, яка дуже потерпає від обстрілів. Не ризикуйте собою – їдьте далі, бо Вовчанщина та Чугуївщина є надзвичайно небезпечними. Евакуюватися треба далі,
– наголосила кореспондентка 24 Каналу.
Додамо, що через обстріли у населеному пункті пошкоджено та зруйновано виключно цивільну інфраструктуру: приватні та багатоквартирні будинки, господарчі будівлі. У селищі виникли пожежі.
Білий Колодязь після обстріл росіян / Фото: ДСНС Харківщини, Харківська обласна прокуратура
Варто зауважити, що напередодні росіяни також обстріляли село Борова на Харківщині. Внаслідок удару ФАБ-1500 горіли гараж та 3 легкових автомобілі. Вщент зруйновано один приватний будинок, ще 12 – було пошкоджено.