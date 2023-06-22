Росіяни знову обстріляли Херсон: є поранені, серед них – волонтери з Рівного
Джерело:Олександр Прокудін
По обіді 22 червня армія окупантів обстріляла житловий квартал Херсона. У результаті обстрілу четверо людей зазнали поранень ізного ступеня важкості.
Серед постраждалих – місцеві жителі та волонтери з Рівного. Медики їм надають усю необхідну допомогу.
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У якому стані постраждалі
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через ворожий удар у власному подвір'ї поранення отримали двоє людей. 86-річна жінка та 25-річний хлопець перебувають у тяжкому стані. Лікарі борються за їхні життя.
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Крім того, під ворожий вогонь потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Мовиться про двох хлопців, 25 та 23 років. У них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- В ОК "Південь" розповіли, що ворог не припиняє постійних обстрілів Херсонської області. Ба більше, росіяни продовжують цинічно атакувати райони, у яких відбувається усунення наслідків катастрофи після підриву Каховської ГЕС. Крім того, обстрілюють і місця, де люди потребують евакуації через підтоплення.
- Наталія Гуменюк підкреслила, що на Херсонщині ворог атаку тактичною авіацією з використанням керованих авіабомб так, щоб відновлення регіону було неможливим. Окрім того, обстрілюють постійно мирне населення й на Очаківському напрямку, нагадуючи про свою присутність на Кінбурнській косі.
- Росіяни зокрема почали повертатися на раніше покинуті території, які були затоплені після підриву Каховської ГЕС.