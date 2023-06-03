Відхилення від норми майже 40%: скільки годин недоспали кияни у травні через російські обстріли
Джерело:Forbes
Російські терористи обстріляли Київ 17 разів за місяць. Окупанти щотижня намагались атакувати місто.
Загалом за травень у Києві сирени лунали 32 рази. 23 повітряні тривоги тривали вночі та зранку (з 22:00 до 7:00).
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Скільки годин недоспали кияни
Приблизна тривалість сну людини на місяць за нормальних умов – 217 годин. Водночас місячне недосипання одного мешканця або мешканки Києва, якщо вони не спали протягом усієї тривоги та ще годину після неї – 84 години. Тобто 39% від норми.
Якщо ж жителі Києва прокидалися під час кожної тривоги і засинали через пів години після її початку, то місячне недосипання може становити 11,5 години на людину, або 5% від норми.
Додамо, що у період з 15 по 21 травня ворог чотири дні здійснював нічні атаки на столицю ракетами та дронами, а сукупно тривога ночами тривала 15 годин. Лише за цей тиждень українська ППО збила 50 ракет та 47 дронів.
Якщо ж відійти до загальної статистики, то під час травневих обстрілів України Повітряні сили ЗСУ знищили мінімум 87 ракет та 262 дрони.
Остання ракетна атака на Київ: коротко
- Вночі 2 червня ворог атакував Київ дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Водночас з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси "Shahed".
- За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу. Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня.
- Мер Віталій Кличко розповів, що після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба виїхала на місце. Окрім цього, у Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють. Згодом у КМВА зазначили, що після перевірки інформація про ракетні уламки не підтвердилася.