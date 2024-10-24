Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничні колії на Херсонщині

Росія вкотре атакувала Україну, ворог обстріляв колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. На тлі цього перевезення пасажирів здійснюватимуть автобусами.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці. Наразі на місці пошкодження тривають ремонтні роботи.

Дивіться також "Шахеди" фіксують низці областей України: де є загроза ударів БпЛА

Російські війська пошкодили колію Укрзалізниці

Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок чергового ворожого обстрілу по Україні пошкоджено колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Тож поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві.

Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами. Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом,

– йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці висловили вдячність Херсонській обласній військовій адміністрації за підтримку та оперативне реагування на ситуацію. Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи.

Там також додали, що вже до зворотного рейсу планують відновити залізничне сполучення.

Нагадаємо, через російський удар по Львову 4 вересня також була призупинена робота залізничної інфраструктури. Через це тоді виникла затримка у рухах поїздів, були пошкодження і на самій залізниці міста.