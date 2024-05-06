Терор енергосистеми триває: у Повітряних силах прокоментували нічний обстріл Сумщини
У ніч проти 6 травня Росія вчергове обстріляла енергетичну інфраструктуру України. На Сумщині цього разу без електроенергії залишилися 400 тисяч споживачів
Росія продовжує застосовувати тактику терору. Особливо страждають жителі прифронтової Сумщини. Останній обстріл регіону вночі 6 травня прокоментував речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Росія продовжує обстрілювати прифронтову Сумщину
Тероризуючи мирних мешканців обстрілами, Росія намагається зробити нестерпним життя у прифронтових регіонах.
"Росія намагається зробити життя людей на прифронтових територіях нестерпним і максимально намагається дестабілізувати суспільно-політичну обстановку, показати беззмістовність нібито подальшого опору, що це буде тривати вічно. Але звичайно, що це не так", – коментуючи обстріл Сумщини, заявив Ілля Євлаш.
Причиною цинічних атак по критичній та енергетичній інфраструктурі Євлаш називає невдачі Росії на лінії зіткнення.
Ми уже стоїмо третій рік після початку повномасштабного вторгнення та досить успішно продовжуємо завдавати ударів противнику. Власне, ворог розуміє, що він не може нічого серйозного вдіяти на лінії зіткнення,
– сказав речник Повітряних сил.
Євлаш зауважив, що цинічні російські обстріли України матимуть наслідки у міжнародних судах, зокрема, у Гаазі.
Що відомо про нічну атаку на Сумщину
- У ніч проти 6 травня Росія завдала удару по об'єкту Укренерго. Атака була здійснена БпЛА типу "Шахед".
- Через цю дронову атаку Суми та навколишні населені пункти перевели на резервне живлення.
- У результаті обстрілу поранення зазнала 1 людина.
- Пізніше енергетики заявили, що унаслідок атаки на енергоструктуру Сумщини без напруги залишилося близько 400 тисяч споживачів.
- Без світла вночі були жителі трьох районів – Сумського, Охтирського та Роменського. Наразі більшу частину споживачів цих районів заживлено.
- Знеструмленим залишається 91 населений пункт Сумського регіону.
- Очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко пообіцяв, що до вечора 6 травня усім споживачам повернуть електроенергію.