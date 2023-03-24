Внаслідок масованого обстрілу Сумщини постраждали газові мережі: моторошні наслідки ударів

Російські військові вночі 24 березня масовано атакували Сумську область, використовуючи різні типи озброєння. У регіоні багато руйнувань, зокрема постраждали газові мережі.

Через масований обстріл в Сумському районі руйнувань зазнали газові мережі. Працівники Білопільського відділення АТ "Сумигаз" починають відновлення пошкоджених ділянок розподільних газопроводів та обстеження мереж у Білопільській, Ворожбянській, Річківській та Миколаївській громадах.

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Унаслідок атаки окупантів відомо про двох загиблих

У Білопіллі на Сумщині розбирають завали після нічного обстрілу, під час якого російські літаки скинули на місто кілька авіабомб.

За даними Офісу генпрокурора, 24 березня окупанти з території Росії впродовж години з різних видів зброї масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Сумського району – Білопільську, Ворожбянську, Миколаївські та Річківську територіальні громади.

Наслідки обстрілу Сумської області: відео

Внаслідок обстрілів загинув цивільний чоловік, 2 особи отримали поранення. Пошкоджено приміщення сільської ради, 3 навчальні заклади, 1 дитячий садочок, ангар тракторної бригади, транспортні засоби, близько 10 приватних та 8 багатоквартирних будинків. Майже вщент зруйновано будівлю поліції. 1 співробітник поліції загинув, 5 – отримали поранення.

Наслідки обстрілів Сумської області / Фото Офіс генпрокурора та "Сумигаз"

Окупанти обстріляли школу №4 в Білопіллі. За інформацією міського голови Юрія Зарка, в школі загинув сторож.

Такий вигляд має школа №4 в Білопіллі після російського обстрілу / Фото Суспільне

Що відомо про атаку росіян на Сумську область