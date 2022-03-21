Росія обстріляла ТЦ у Києві через фото військової техніки, зроблені з сусіднього будинку, – ЗСУ

Увечері 20 березня росіяни обстріляли величезний торговельний центр Retroville. У Збройних Силах України заявили, що окупанти зробили це через фото військової техніки, зроблені з сусіднього будинку.

В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ пояснили, що призвело до того, що ворог зруйнував ТЦ.

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ЗСУ про те, чому росіяни зруйнували Retroville

Чому було зруйновано Retroville у Києві? Бо хтось зняв переміщення техніки Збройних Сил України зі свого вікна,

– зазначили у ЗСУ.

Там додали, що поки що доля цієї людини невідома, а от про долю самого вікна, звідки вели зйомку, відомо все – його більше не існує.

У Збройних Силах вкотре закликали українців не знімати техніку української армії та не розповідати про її переміщення. Адже це правило рятує людські життя.

У Retroville вгатили через зйомку військової техніки / Фото СтратКому ЗСУ

Правоохоронці знайшли чоловіка, який виклав відео

У фейсбуці "Києва Оперативного" оприлюднили відео, на якому чоловік на ім'я Павло Артемєв, зізнається, що виклав у мережі відео, на якому було зафіксоване переміщення військової техніки ЗСУ.

Техніка була поблизу ТЦ Retroville,

– сказав чоловік.

Артемєв додав, що зрозумів свою помилку та попросив вибачення за наслідки його дій. Він також закликав українців не робити так, як він.

Українські правоохоронці затримали чоловіка.

Павло Артемєв шкодує, що оприлюднив ролик: дивіться відео

Нагадаємо, пізно ввечері 20 березня в Подільському районі Києва росіяни обстріляли торговельний центр. У результаті атаки ворога загинули 8 людей.

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