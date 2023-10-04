Росія знову битиме по енергетиці взимку: чому Путін не зможе схилити Україну до капітуляції

Експерти попередили, що цієї зими Владімір Путін знову спробує схилити Україну до капітуляції за допомогою атак по її енергетичному сектору. Однак вони наголосили, що у президента країни-агресорки немає на це жодного шансу.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередили про спроби режиму Владіміра Путіна зламати волю жителів України до спротиву російській агресії. Для цього держава-терорист захоче ускладнити життя українцям та знову влаштувати блекаут.

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Що змінилося з минулої зими

Взимку 2022 року країна-агресорка атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури, щоб залишити жителів України без світла та тепла. Цієї зими російські загарбники спробують повторити цю терористичну тактику.

Спільними зусиллями українці витримали всі ворожі атаки. Завдяки подвигу сил ППО, енергетиків, рятувальників, взаємопідтримці та допомозі союзників України плани ворога були зірвані,

– наголошується у повідомленні.

У ЦСКІБ заявили, що Україна врахувала досвід минулої зими та належно підготувалася до нових атак з боку держави-терориста, а її енергетика адаптовується до російської загрози. Наша ППО значно посилилася протягом 2023 року завдяки допомозі союзників. Крім цього наша держава має тепер змогу бити по ворожих об'єктах навіть у глибокому тилу. Тому атаки Росії по енергетичному сектору України не залишаться безкарними. Через це у Владіміра Путіна немає жодного шансу схилити нашу країну до капітуляції.

Що кажуть експерти про зимові атаки Росії