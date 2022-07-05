По Донецьку стріляють з Донецька: окупанти вже навіть не вигадують казок для жителів
5 липня 2022 , 09:11Читать новость на русском
Джерело:Денис Казанський
Російські військові продовжують обстрілювати Донецьк, який самі ж окупували. Росіяни накривають окуповане місто вогнем із самого Донецька.
Росіяни вже не приховують, що обстрілюють Донецьк
На обстріли Донецька з боку Росії звернув увагу журналіст Денис Казанський. Донеччани фіксують на відео, що обстріл міста ведеться з території самого Донецька.
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На відео чітко чути звук вистрілу, а через декілька секунд "приліт" по Донецьку. Якщо раніше окупаційна влада годувала місцевих жителів казками про обстріли, то тепер взагалі нічого не пояснює.
Окупанти стріляють по Донецьку з території Донецька – відео
Що відомо про обстріли Донецька
- Відколи Україна втратила контрольним над Донецьком українські військові ніколи не обстрілювали цивільні об'єкти міста. По суті Донецьк, перебуваючи вже 8 років під російською окупацією, жив мирним життям наскільки це можливо.
- Та у червні 2022 року в Донецьку почастішали вибухи, зокрема фіксували "прильоти" у цивільні об'єкти. На початку червня у Центрі протидії дезінформації при РНБО інформували, що Росія масовано обстріляла Донецьк, щоб звинуватити в цьому Збройні Сили України.
- Втім, план окупантів зазнав невдачі, оскільки донеччани помітили, що обстріл вівся з території, яку контролюють російські військові, а не українські сили.
- Росія обстрілює Донецьк, щоб відвернути увагу місцевого населення від соціальних проблем, а також придушити повстанський рух. Російські окупанти намагаються залякати місцеве населення обстрілами та посіяти паніку.
- У червні російські військові обстрілювали Донецьк з Макіївки. Окрім того, ворог вів вогонь по Донецьку з його ж околиць.
- 4 липня російські окупаційні війська знову почали накривати вогнем райони Донецька. Станом на вечір було дуже багато влучань у цивільні об'єкти, серед яких є дитячий садочок і багатоповерхівка. Таким чином росіяни "відповіли" на те, що ЗСУ завдали удару по їхній військовій інфраструктурі.
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