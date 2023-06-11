У Повітряних силах пояснили, чому Росія продовжує запускати ракети попри критично малий запас

11 червня 2023, 21:10
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Джерело:

УП

Декілька місяців тому військове керівництво України наголошувало на тому, що запас ворожих ракет щоразу меншає, тому Росія може здійснити 2-3 масштабні атаки. Однак обстріли не припиняються й досі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, чому так відбувається. За його словами, Росія знайшла спосіб обходити санкції.

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Допомагають треті країни

Ігнат зазначив, що ворог продовжує обстрілювати українські міста завдяки недіючим санкціям.

На жаль, Росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво,
– зазначив речник Повітряних сил.

Він нагадав, що окупанти не мали достатньо високоточних далекобійних ракет Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал". Весь свій потенціал Росія використала, коли атакувала нашу критичну інфраструктуру.

Але навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І уже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "Кинджалів", і "Калібрів", розповів Ігнат.

Інтерв'ю з Юрієм Ігнатом: дивіться відео

Він вважає, що Росія, вочевидь, знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею. Таким чином ворог отримує технологічні речі, які сам виготовляти не може: плати, чіпи, напівпровідники – це те, без чого ракета не полетить.

"Тому сподіваюся, що Росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно будуть працювати і будуть контролюватися, тоді можна Росію поставити на місце", – підкреслив Ігнат.

Росія обстрілює Україну: останні новини

  • Вночі 10 червня Росія атакувала Україну балістичними, крилатими ракетами та безпілотниками. Всього з північного та південного напрямків випустили 8 ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва – з району східного узбережжя Азовського моря.
  • Сили ППО збили 2 крилаті ракети та 20 безпілотників. Окупанти вночі атакували Полтавську, Харківську та Одеську області.
  • На Полтавщині – балістичними та крилатими ракетами атаковано аеродром "Миргород" – є пошкодження інфраструктури та техніки, а після падіння уламків пошкоджено 9 приватних будівель та 4 автомобілі. Без постраждалих.
  • На Одещині – на область росіяни спрямували 8 "Шахедів" – всі було знищено ППО. Внаслідок падіння уламків в одній із квартир Одеси спалахнула пожежа: 3 людини загинули, 27 постраждало.
  • По рекреаційній зоні Одещини був завданий ракетний удар – 2 ракети було знищено, 1 влучила в узбережжя, внаслідок розльоту уламків і вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки – також 3 людини отримали поранення.

Автор: Анна Романюк