Знайшов момент: чого хоче досягнути Путін масованими атаками по Україні

Російські окупанти активізували удари по Україні. Шляхом масованих атак Владімір Путін прагне змусити Київ і західних партнерів піти на поступки.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак сказав 24 Каналу, що президент Росії вважає цей момент найліпшим для себе.

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"Цим терором Путін хоче показати, що "вже час" іти йому на поступки. Тепер такий момент, коли "або Україна погодиться, або буде знищена". Більше сказати йому нічого", – констатував Їжак.

За його словами, Путін спеціально посилив обстріли саме тепер, бо:

виникла перерва в наданні лімітів допомоги в США;

наразі негативне рішення в Німеччині щодо ракет Taurus;

до влади в Словаччині прийшли проросійські сили.

Чи піддасться Захід на шантаж

"На шантаж ніхто не піде, але з погляду планування розвитку, війни, майбутнього можуть бути різні бачення", – зазначив Їжак.

Так, західні партнери змушені переглядати свої сценарії, оскільки війна в Україні затягується. Їм потрібно вирішити, як запустити інвесторів в нашу країну і водночас продовжувати війну.

Експерт зі стратегічних досліджень також прокоментував ситуацію в Словаччині. Він переконаний, що країна продовжить підтримувати Україну, попри всі суперечливі заяви. Братислава не ризикуватиме своїми грошима та відносинами з ЄС, щоб задовольнити Росію.

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