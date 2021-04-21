Росія оголосила персонами нон грата 10 дипломатів із США

Міністерство закордонних справ Росії висилає 10 американських дипломатів. Вони мають покинути Росію до 22 травня.
Джерело:МЗС Росії
Що заявили у МЗС Росії
Відповідну ноту вручили заступнику посла США 21 квітня. Раніше повідомляли, що його викликали у російське міністерство, однак причини не називали.
До теми Новий дипломатичний скандал: Росія висилає 2 співробітників посольства Болгарії
Така міра є "дзеркальною" відповіддю на ворожі дії американської сторони проти низки співробітників російського посольства у Вашингтоні і генконсульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно оголошених персонами нон грата,
– наголосили у російському міністерстві.
Там додали, що найближчим часом Москва схвалить подальші кроки у межах анонсованого у заяві МЗС від 16 квітня комплексу заходів. Мовиться про відповідь на останню "хвилю незаконних антиросійських санкцій США".
Головне про дипломатичний скандал
- 15 квітня президент США Джо Байден ввів санкції проти Росії. Вони передбачають видворення 10 представників російської дипломатичної місії. Все тому, що Штати запідозрили, що серед росіян є представники спецслужб.
- У відповідь Москва порекомендувала американському послу Джону Саллівану і ще 10 дипломатам повернутися додому для консультацій з Адміністрацією Байдена.
- Крім того, Росія також заборонила в'їзд у країну 6 високопоставленим чиновникам США. У списку опинилися американський генпрокурор, міністр внутрішньої безпеки, директор Нацрозвідки та інші. Кремль звинуватив їх у нібито "антиросійській діяльності".
- Посол США спершу казав, що не поїде з Росії. Однак згодом він таки вирішив повернутися у Штати для консультацій з Вашингтоном. Пізніше Саліван планує повернутися у Москву.