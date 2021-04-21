Росія оголосила персонами нон грата 10 дипломатів із США

Міністерство закордонних справ Росії висилає 10 американських дипломатів. Вони мають покинути Росію до 22 травня.

Що заявили у МЗС Росії

Відповідну ноту вручили заступнику посла США 21 квітня. Раніше повідомляли, що його викликали у російське міністерство, однак причини не називали.

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Така міра є "дзеркальною" відповіддю на ворожі дії американської сторони проти низки співробітників російського посольства у Вашингтоні і генконсульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно оголошених персонами нон грата,

– наголосили у російському міністерстві.

Там додали, що найближчим часом Москва схвалить подальші кроки у межах анонсованого у заяві МЗС від 16 квітня комплексу заходів. Мовиться про відповідь на останню "хвилю незаконних антиросійських санкцій США".

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