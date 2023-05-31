Слідом за Залужним: у Росії оголосили в розшук ще трьох українських командувачів
У Росії вирішили оголосити в розшук трьох українських командувачів. Росіяни шиють українським генералам кримінальні справи.
Пропагандистські медіа пишуть, що МВС Росії оголосило в розшук Ігоря Колесникова, Андрія Грищенка та Олександра Локоту, інформує 24 Канал. Обвинувачення українським генералам висунув слідчий комітет Росії.
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У чому "звинувачують" українських генералів
Зокрема, трьом воєначальникам України висунуті обвинувачення у буцімто загибелі понад 500 й пораненні майже тисячі мирних жителів Донбасу.
Відомо, що троє українських командирів обіймають вищі посади в оперативному командуванні ЗСУ.
Зокрема, Колесніков і Локота є заступниками глави Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали, а Грищенко – заступник командувача Сухопутними військами Олександра Сирського.
Чому Росія розшукує Залужного та інших командирів
- Слід нагадати, що напередодні російська влада оголосила в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що відповідні дії Росії є одним зі способів інформаційної війни.
- Вона зазначила, що цей метод покликаний нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними, а також здійснювати психологічний тиск та деморалізація наших військових.
- Однак вже зараз можна припустити, що цей прийом росіян провалився. Щонайменше українці вже кепкують, що Залужний сам прийде до росіян, натякаючи на очікуваний контрнаступ України.
- Схожої думки дотримується радник Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він заявив, що Залужний і Сирський прийдуть до росіян, які оголосили їх розшук, і поставлять декілька запитань.
- Додамо, що 21 квітня Лефортовський суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. У Росії Буданова звинувачують у "теракті" на Кримському мосту. Буданов, коментуючи заочний арешт, сказав, що йому приємно.