Слідом за Залужним: у Росії оголосили в розшук ще трьох українських командувачів

У Росії вирішили оголосити в розшук трьох українських командувачів. Росіяни шиють українським генералам кримінальні справи.

Пропагандистські медіа пишуть, що МВС Росії оголосило в розшук Ігоря Колесникова, Андрія Грищенка та Олександра Локоту, інформує 24 Канал. Обвинувачення українським генералам висунув слідчий комітет Росії.

Дивіться також Суцільне приниження: чому Путін втрачає вплив на своїх колишніх сателітів і союзників

У чому "звинувачують" українських генералів

Зокрема, трьом воєначальникам України висунуті обвинувачення у буцімто загибелі понад 500 й пораненні майже тисячі мирних жителів Донбасу.

Відомо, що троє українських командирів обіймають вищі посади в оперативному командуванні ЗСУ.

Зокрема, Колесніков і Локота є заступниками глави Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали, а Грищенко – заступник командувача Сухопутними військами Олександра Сирського.

Чому Росія розшукує Залужного та інших командирів