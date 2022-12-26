Росіяни оголосили у розшук журналіста-розслідувача Христо Грозєва

Росія оголосила в федеральний розшук журналіста-розслідувача Христо Грозєва. Його ім'я виявили у відповідній базі МВС.

Журналіста-розслідувача Bellingcat оголосило в розшук Міністерство внутрішніх справ Росії. Про це повідомили росЗМІ.

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У Росії оголосили в розшук Христо Грозєва

У картці МВС Росії зазначило, що Грозєва розшукують за "статтею кримінального кодексу". Однак, за якою саме, не уточнюють.

Росіяни оголосили в розшук Христо Грозєва / Скриншот справи з росЗМІ

Російського громадянства болгарський журналіст немає. У липні 2022 року ФСБ звинуватила його в причетності до нібито "операції українських спецслужб щодо викрадення бойових літаків Росії". Сам Грозєв заперечував звинувачення. Зауважимо, заяви окупантів про нібито спроби "викрадення літаків" – брехня.

Окрім того, видання Bellingcat, в якому працює журналіст, визнали в Росії "небажаним". Також юридичну особу, на яку зареєстроване ЗМІ, у жовті 2021 року внесли до бази "іноагентів".

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Зверніть увагу! Христо Грозєв – це болгарський журналіст-розслідувач видання Bellingcat, що спеціалізується на фактчекінгу і розвідці відкритих даних. Він є одним з основних авторів розслідування про участь ФСБ в отруєнні Навального. У Bellingcat неодноразово публікували матеріали про воєнні злочини окупантів в Україні. Журналісти навіть створили інтерактивну мапу.

Зауважимо, що журналісти-розслідувачі з Bellingcat разом з колегами з The Insider і Der Spiegel ідентіфікували російських інженерів, які наводять ракети на цивільні об'єкти України. Детальніше про це читайте тут.