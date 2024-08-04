Тримаємо росіян у тонусі, – Плетенчук про побоювання ворога щодо Кримського мосту

Українські війська вже кілька разів атакували Кримський міст. Є повідомлення, що такі атаки не припинятимуться, адже ЗСУ має на меті зруйнувати цей незаконно збудований об'єкт.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що через загрози атак по Криму російські військові постійно перебувають у напрузі та боєготовності. Через людський фактор, окупанти вже зробили багато помилок, зокрема знищили кілька одиниць своєї повітряної техніки.

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Охорона Кримського мосту

Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни на окупованому півострові посилили заходи безпеки щодо охорони Кримського мосту.

Тримаємо росіян в тонусі, адже вони почали застосовувати усі можливі засоби захисту, мовиться про збільшення ППО та росгвардію на в'їзді. Нелегальні туристи в Криму жалілися, що перетин Кримського мосту дуже ускладнено,

– підкреслив речник ВМС.

За його словами, на охорону цієї конструкції окупанти не шкодують жодних ресурсів. Для них це дуже важливий об'єкт, який забезпечує логістику для ведення бойових дій.