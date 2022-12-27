За що буде головна дипломатична битва у 2023 році: Солонтай назвав тему

Дипломатична боротьба проти Росії продовжиться у 2023 році. Є сподівання, що Україні таки вдасться протиснути кілька важливих рішень щодо окупантів.

Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, очевидно, що у 2023 році Україна намагатиметься виключити Росію з Ради безпеки ООН. Країні-агресорці там нічого робити.

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Україна би хотіла, щоб головна дипломатична битва у 2023 році була за виключення Росії з Радбезу ООН. Також за реформу міжнародних та світових інституцій,

– зазначив Солонтай.

Є ще одна важлива політична мета України

Солонтай нагадав, що у 2022 році Україні вдалося витиснути Росію з Ради Європи після 26 років членства. Про це ще давно говорила Грузія та інші держави, а цьогоріч Київ таки зміг досягти цього результату.

Якщо на рівні Ради Європи вдалося очиститися від Росії, то головною дипломатичною битвою на 2023 рік мало б бути очищення Радбезу ООН та інших структур самої ООН від Росії. Утім, важливо працювати і над іншою не менш важливою політичною метою.

На європейському рівні головною подією 2023 року мало б бути розширення НАТО. Щоб НАТО стало ближчим до російських кордонів. Щоб був більший вплив всієї східноєвропейської політики і щоб була більша допомога Україні,

– вважає Солонтай.

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