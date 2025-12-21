Так, на "Шахедах" помітили нові небачені досі антени. Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки, голова громадської організації "Центр радіотехнологій", передає 24 Канал.

Що за нові антени з'явилися на "Шахедах"?

У соцмережі "Флеш" продемонстрував фото антен, яких виявили на російських дронах.

На "Шахедах" виявили нові антени / Фото з телеграму "Флеша"

Росіяни посилюють захист "Шахедів" від РЕБ / Фото з телеграму "Флеша"

Антена меншого розміру на 16 елементів з "Шахеда" і призначена для його захисту від засобів РЕБ. Її довжина становить близько 28 сантиметрів. Пристрій, розташований поруч, поки що не ідентифікований, однак він помітно більший за розмірами. За словами фахівця, раніше нічого подібного вони не зустрічали – йдеться про конструкцію з 24 або навіть 32 елементів.

"Флеш" підсумував, що нарощувати антени на "Шахедах" простіше і швидше, ніж нарощувати наш РЕБ.

Як зростає загроза "Шахедів"?