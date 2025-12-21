Так, на "Шахедах" помітили нові небачені досі антени. Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки, голова громадської організації "Центр радіотехнологій", передає 24 Канал.
Що за нові антени з'явилися на "Шахедах"?
У соцмережі "Флеш" продемонстрував фото антен, яких виявили на російських дронах.
На "Шахедах" виявили нові антени / Фото з телеграму "Флеша"
Росіяни посилюють захист "Шахедів" від РЕБ / Фото з телеграму "Флеша"
Антена меншого розміру на 16 елементів з "Шахеда" і призначена для його захисту від засобів РЕБ. Її довжина становить близько 28 сантиметрів. Пристрій, розташований поруч, поки що не ідентифікований, однак він помітно більший за розмірами. За словами фахівця, раніше нічого подібного вони не зустрічали – йдеться про конструкцію з 24 або навіть 32 елементів.
"Флеш" підсумував, що нарощувати антени на "Шахедах" простіше і швидше, ніж нарощувати наш РЕБ.
Як зростає загроза "Шахедів"?
- Російські ударні дрони можуть становити загрозу для країн Європи, адже несуть 7 – 9 кілограмів вибухівки. Експерти попереджають: такі безпілотники вже залітали, зокрема, на територію Польщі, а їхні боєзаряди можуть вибухнути навіть під час спроби розбирання. Крім того, є версії "Шахедів" з уламковими елементами та боєприпасами із затримкою дії.
- Росія модернізує дрони «Шахед», перетворюючи їх із простих безпілотників на мережеві бойові системи, здатні змінювати ціль під час польоту. За словами експерта Анатолія Храпчинського, частина дронів може нести ракети, прикривати інших від перехоплювачів і атакувати мобільні групи ППО. Справжню небезпеку становитимуть "рої" дронів, які самостійно аналізують загрози і змінюють тактику. Вже зараз окремі "Шахеди" оснащують камерами та комп'ютерами для ухилення від атак.
- Окупанти використовують "Шахеди" зі збільшеною бойовою частиною, а також дрони, оснащені mesh-модемами.