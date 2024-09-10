Може принести багато бід: Світан сказав, чи є механізми протидії іранським балістичним ракетам

Іран поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360. Їхня дальність – 100 – 120 кілометрів. Вони мають інерціальну систему наведення, тому це не точні ракети.

Однак ракета Fateh-360 може принести багато бід саме для цивільних. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Читайте також Іран міг передати Росії ракети: у США стверджують, що готові до серйозних заходів проти Тегерану

"Тому з маленькою бойовою частиною це буде не точна ракета. Але вона може принести багато бід не так по інфраструктурних об'єктах чи на полі бою, як цивільним. Вона не точна. По неточності її можна порівняти з ракетою Х-22. Летить куди завгодно та колись влучить у землю та вибухне", – сказав він.

Протидія іранським ракетам

Як зазначив Роман Світан, не можна сказати, що поставки іранських балістичних ракет дозволять російським "Іскандерам" не працювати на одних ділянках, а перекинути їх на інші. Наприклад, якщо росіяни отримають ще 200 ракет С-300, яких у них є тисяча. Вони ними намагаються працювати принаймні по лінії фронту, лінії кордону.

Як ми цьому протидіємо? Намагаємось знищувати російські пускові установки С-300. Як тільки з'являться іранські ракети, будемо знищувати пускові установки іранських ракет Fateh-360. У росіян пускових установок С-300 сотні або навіть тисячі. А з цими 200 ракет прийде нехай десяток пускових установок. Їх потрібно визначати, відмінусувати,

– підкреслив військовий експерт.

За словами полковника ЗСУ у запасі, здебільшого Україна має механізми протидії цим ракетам. Зокрема, можна визначати логістику поставок, склади, де вони будуть зберігатись, та завдавати ударів за допомогою засобів ураження, які у нас на цей момент є.