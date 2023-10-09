Нові цілі для friendly fire: Росія отримала партію Су-34М

Російські повітряно-космічні сили отримали чергову партію Су-34М. Бомбардувальники передала місцева "Об'єднана авіабудівна корпорація" і це вже друга партія за 2023 рік.

Точна кількість переданої техніки не повідомляється. Утім, може мовитися про 2 – 3 одиниці, пише Militarnyi. В розмові з 24 Каналом колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив, на що саме варто звернути увагу.

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Нові цілі

Іван Ступак зазначає, що замовлення на цю авіатехніку було зроблене 5 років тому. І мовилося, ймовірно, про 8 одиниць. Це свідчить про "потужності" Росії.

"Площа Росії – 17 мільйонів квадратних кілометрів. Тобто ці 8 одиниць будуть тоненьким "слоєчком" розтягнені або по всій території Росії, або відправляться на фронти. Якщо резюмувати – вони дійсно можуть виготовляти. Але швидкість, з якою вони можуть робити, не вражає", – відзначив він.

Іван Ступак про російську техніку: дивитись відео

Це означає, що санкції щодо Росії певним чином працюють. Росіяни не можуть виготовляти потрібну кількість техніки, а втрачають її досить швидко.

Особливо за рахунок friendly fire – дружнього вогню, коли російські системи ППО не можуть розпізнати який літак летить і збивають усі підряд. Здається, за останній час 5 одиниць військової техніки росіяни самі поклали, серед них і Су-35, і попередні зразки. Тобто система розпізнавання "свій-чужий" не працює, або працює з великим недоліками,

– підкреслив Ступак.

Зазначимо, що за час повномасштабного вторгнення Росія втратила 315 літаків, 316 гелікоптерів та чимало іншої техніки.

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