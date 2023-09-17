Співпраця з КНДР нічого не дасть Росії: військовий експерт пояснив чому

Росія домовилась із Північною Кореєю про постачання снарядів, нестачу яких окупанти відчули з початком українського контрнаступу. Однак ця допомога не дозволить агресору збільшити свою вогневу потужність, а лише допоможе окупантам підтримувати рівень ураження.

Такою із 24 Каналом поділився військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він повністю погоджується з думкою Марка Міллі про несуттєвість допомоги КНДР для Росії.

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Чому Росію не врятують снаряди з КНДР

Північна Корея може передати Росії снаряди 152 і 122 калібрів, а також міни та ракети для "Градів". Однак це не допоможе Росії змінити ситуацію на фронті.

"Скоріш за все, агресор намагатиметься завдяки корейським снарядам поновити свої запаси, які зараз вичерпуються. Це може допомогти Росії втримати рівень (щільності артилерійського вогню – 24 Канал), на якому вони знаходяться зараз", – припустив Світан.

Однак правда полягає в тому, що вже зараз окупанти змушені зменшувати щільність свого вогню на менш пріоритетних для себе напрямках. Це пов'язано з нестачею боєприпасів, але також і з втратою стволів через ефективну контрбатарейну боротьбу Сил оборони України.

З початком контрнаступу ЗСУ почали прицільно вибивати артилерію ворога , збільшивши кількість знищених артсистем ворога втричі, приблизно до 600 на місяць. Станом на початок повномасштабного вторгнення російська армія мала близько 7,5 тисяч буксованих гаубиць та 6,5 тисяч САУ. За півтора року війни Сили оборониворога.

"Кількість втраченої окупантами артилерії є дуже серйозною. Відновити її швидко у росіян не вийде, тому що на виробництво такої кількості стволів потрібно кілька років інтенсивного виробництва, яких у Росії немає", – пояснив військовий експерт.

ЗСУ не дає часу загарбникам на повторне накопичення сил. Саме тому Росії вкрай необхідне заморожування війни, яке окупанти використають для відновлення втраченої техніки.

Саме тому співробітництво з КНДР не зможе допомогти Росії перемогти у війні з Україною. Водночас своєю підтримкою Путіна Північна Корея приєднується до клубу країн, які підтримують геноцид українців, і за це азійська держава-ізгой після перемоги України буде змушена розплачуватися.

Роман Світан про снаряди КНДР для російської армії: дивіться відео

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