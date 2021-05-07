Росія є пандемією в політиці, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв дії Росії на європейській арені з "пандемією в політиці". Він також вважає, що країна є серйозним викликом для солідарності Євросоюзу.
Джерело:24 канал
Про це Кулеба розповів під час спільної пресконференції з міністрами закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Він також зауважив, що Україна наразі перебуває не в тій позиції, щоб вказувати ЄС, як краще допомагати іншим країнам у боротьбі з коронавірусом.
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Кулеба заявив, що для солідарності Євросоюзу наразі є 2 виклики. На його думку, це російська держава та пандемія COVID-19.
Перший – це Росія, яка увесь час кидає виклик солідарності ЄС. Другий – COVID-19. Говорячи метафорично, й те, й інше можна охарактеризувати як пандемію в політиці та охороні здоров'я,
– заявив глава МЗС України.
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Що цьому передувало
- Міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу впродовж 6 – 7 травня перебувають з візитом в Україні.
- Глави МЗС країн Бенілюксу вже побували в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Луганщині.
- Делегація також зустрілась з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Вони обговорили європейську інтеграцію України, протидію коронавірусу, приєднання української держави до Стамбульської конвенції, Кримську платформу та інше.