Росія є пандемією в політиці, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв дії Росії на європейській арені з "пандемією в політиці". Він також вважає, що країна є серйозним викликом для солідарності Євросоюзу.

Про це Кулеба розповів під час спільної пресконференції з міністрами закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Він також зауважив, що Україна наразі перебуває не в тій позиції, щоб вказувати ЄС, як краще допомагати іншим країнам у боротьбі з коронавірусом.

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Кулеба заявив, що для солідарності Євросоюзу наразі є 2 виклики. На його думку, це російська держава та пандемія COVID-19.

Перший – це Росія, яка увесь час кидає виклик солідарності ЄС. Другий – COVID-19. Говорячи метафорично, й те, й інше можна охарактеризувати як пандемію в політиці та охороні здоров'я,

– заявив глава МЗС України.

Дмитро Кулеба заявив , що Росія може провести цю повзучу анексію Азовського моря. На думку дипломата, вона постійно посилює там свою військову присутність і порушує торговельні шляхи.

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