Росія панічно хоче зробити зло Україні 8 – 9 травня, тому провокації певно будуть, – Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк теж вважає, що росіяни можуть зробити якісь провокації на 9 травня.

Він зауважив, що Росія не може похизуватися серйозними військовими успіхами у війні з Україною. Тож саме цей "комплекс", ймовірно, потребуватиме компенсації на День перемоги, який в Росії культивують.

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Росіяни "традиційно" битимуть у спину

Подоляк заявив, що не очікує від окупантів якоїсь "нетрадиційної" поведінки на 9 травня, оскільки вони й так ведуть проти нас війну та щодня обстрілюють міста.

Я очікую від росіян поведінку класичного росіянина – вдарити ножем в спину. У цьому випадку, це кинути ще одну зайву ракету на якесь мирне наше місто,

– сказав він.

Все ж він зауважив, що у ці дні треба бути обережнішими – слухати повідомлення про повітряну тривогу та сирени й виконувати елементарні вимоги безпеки.

Треба розуміти, що Росія панічно хоче якогось нам зла зробити саме 8 чи 9 травня, тому якісь провокації певно будуть. На жаль, ми маємо розуміти, що Російська Федерація веде себе сьогодні неадекватно — це ключове. Це не з військового погляду, не з погляду певної руйнації нашої інфраструктури, а суто з психологічного погляду,

– додав радник глави ОП.

Ймовірні провокації на 8 – 9 травня в Україні: що потрібно знати

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає 8 – 9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, оскільки відомо, що у ці дні підвищується ризик обстрілів українських міст.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко закликав українців утриматись від масових заходів у ці дні, не нехтувати правилами безпеки під час тривоги та відмовитись від поїздок на природу.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник також звернув на це увагу й попросив українців бути обережними.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що з 23 лютого Україна готова до будь-яких сценаріїв. Він закликав не панікувати, адже в умовах воєнного стану 9 травня – такий самий день, як і інші. Українцям варто завжди уважно ставитися до повітряної тривоги, адже окупанти можуть пустити багато ракет у будь-який день.

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