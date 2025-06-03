Збільшення кількості російських "хотєлок": політолог проаналізував меморандум Кремля

2 червня під час переговорів у Стамбулі російська делегація передала представникам України меморандум із викладеними умовами, за виконання яких Росія нібито погодиться на припинення війни.

Як зазначив політолог Микола Давидюк в етері 24 Каналу, ці умови абсолютно неприйнятні. За його словами, американська адміністрація такої ж самої думки.

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Росія буде вимушена зменшити кількість "хотєлок"

Російська сторона вкотре наполягає на виведенні українських військ із захоплених Росією територій – Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя – та накладанні обмежень на Збройні Сили, включно з відмовою від вступу до НАТО.

Як зазначив політолог, російська "логіка" виглядає приблизно так: "Не відмовляєтесь від чотирьох областей – заберемо шість. Не відмовляєтесь від п'яти – заберемо сім". Це типова російська бравада, яка не має під собою реального підґрунтя. Росія не зможе цього зробити.

Це умови, на які точно ніхто не буде погоджуватися,

– наголосив Микола Давидюк.

Американська преса вже відреагувала, зазначивши, що адміністрація Дональда Трампа вважає ці умови неприйнятними. Президент США може взагалі вийти з переговорного процесу, але при цьому продовжить надавати Україні підтримку – розвіддані, озброєння, і, можливо, навіть збільшить її. Якщо Європа паралельно почне конфісковувати російські активи, це може призвести до серйозних наслідків для Росії.

"Росія сьогодні грає в браваду, але рано чи пізно буде змушена зменшити свої вимоги. Ми ще не на цьому етапі, але він близький. Якщо повторити ще кілька успішних операцій за останні дні, це може бути непогана історія", – зауважив політолог.

Зауважте! Декілька днів тому Україна поділилася своїм меморандумом з російською стороною, але від Москви не було жодної відповіді щодо цього документа.

Ситуація може стати для Росії ще гіршою: СБУ пошкодила 41 літак, може уразити стільки ж, і робитиме це доти, допоки не залишиться жодного. Тому зараз – момент, коли Україна може забрати всі козирі з рук Трампа, перенісши ініціативу до своїх.