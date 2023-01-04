"Вони програють": у розвідці пояснили, навіщо РФ передислоковує нові підрозділи у Крим

Росія перекидає на Північ Криму все нові і нові військові підрозділи. Це потрібно країні-агресорці, аби утримати хоча б ті окуповані території України, які ще не звільнили наші ЗСУ.

Як зауважив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, росіяни докладають для цього усіх зусиль.

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Зокрема для ворога важливо зберегти сухопутний коридор до Криму.

У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні,

– констатував Черняк.

Однак, враховуючи, що закордонні партнери поставляють Україні нові зразки озброєння, ЗСУ завдаватимуть ударів по позиціях росіян на всіх окупованих територіях.

Представник ГУР МО України додав, що загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також вони продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії,

– підсумував Андрій Черняк.

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