Росія на переговорах зі США у Женеві заявила, що не збирається нападати на Україну

Росія під час переговорів зі США 10 січня у Женеві повідомила, що не збирається нападати на Україну. Відповідну заяву Сергій Рябков зробив перед російськими ЗМІ.

Заступник глави російського МЗС Рябков схарактеризував переговори як "важкі та професійні, без спроб обійти гострі кути". Представник країни-агресорки заявив, що Штати серйозно підійшли до пропозицій Росії щодо так званих "гарантій безпеки".

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Заступниця держсекретаря США Венді Шерман запевнила, що наслідки вторгнення Росії в Україну будуть набагато жорсткішими, аніж у 2014 році.

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