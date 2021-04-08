Росія перекидає в Чорне море судна Каспійської флотилії

Понад 10 десантних і артилерійських катерів і суден Каспійської флотилії Росія перекидає у Чорне море. Держава агресор пояснює це "заліковими навчаннями".
Джерело:сайт Міноборони Росії
Постійний пункт базування флотилії у місті Махачкала на березі Каспійського моря. У Росії стверджують, що це планове навчання, заздалегідь підготовлене.
Тим часом Західні ЗМІ виявили польовий табір російських військових на кордоні з Україною: фото
Каспійські судна вирушать у Чорне море
Згідно з планом, екіпажі катерів Каспійського флоту працюватимуть разом з силами Чорноморського флоту. Вони проведуть спільні залікові морські навчання.
Контрольна перевірка військ, кажуть у Росії, спрямована на підвищення рівня бойової та оперативної підготовки військ і сил військового округу.
Куди Росія перекидає своє військо
- За даними української розвідки, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною.
- Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team встановила, що Росія розгорнула польовий військовий табір біля кордону з Україною. Він розташований у Воронезькій області.
- Колони російської військової техніки зафіксували і на Кримському мосту.
- У Ростовській області та Краснодарському краї в небі помітили російські військові вертольоти та літаки.
Куди Росія перекидає військо / Інфографіка 24 каналу