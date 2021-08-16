Росія перекидає на Донбас бойову техніку під виглядом навчань "Захід-2021"

16 серпня 2021 , 17:39
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Джерело:

ООС

Російські війська продовжують нехтувати режимом тиші на Донбасі. Окупанти під виглядом навчань "Захід-2021" перекидають бойову техніку.

СММ ОБСЄ зафіксувала порушення у період з 9 по 15 серпня. Про це повідомляється у щоденних звітах Місії.

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Міжнародні спостерігачі інформують про розміщення на тимчасово окупованій території 419 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема:

  • 45 одиниць – з порушенням лінії відведення;
  • 179 – за межами виділених місць зберігання;
  • 195 – в зоні безпеки.

Порушення зафіксовані на полігонах поблизу тимчасово окупованих населених пунктів:

  • Круглик, Мирне, Бугаївка, Хрустальний – Луганської області;
  • Новоселівка, Кальміуське, Мар'янівка – Донецької області.

Варто зазначити 387 ОВТ розміщені на окупованій території у Луганській області, що свідчить про проведення бойового злагодження з подальшою ротацією на лінії розмежування.

Окрім цього, не виключається факт підготовки та ймовірного залучення підрозділів проросійських бойовиків до комплексу стратегічного навчання "Захід-2021",
– додали у штабі ООС.

Зверніть увагу! Російській найманці систематично перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
  • Бойовики затримують та не допускають патрулі до місць, об'єктів, на яких готуються або здійснюються різноманітні порушення та провокації.
Автор: Олег Васьків