Частина Чорноморського вже флоту в Новоросійську: свіжі супутникові знімки

Росія намагається зберегти ту частину кораблів, які ще не потопили. Окупанти переганяють свої судна до іншої бази.

Моніторингові групи пишуть, що Росія почала переганяти Чорноморський флот до Новоросійська. У мережі з'явилися нові супутникові фото, передає 24 Канал.

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Кораблі вже помітили на базі

Моніторингові групи помітили "декілька цікавих речей" на військовій базі у Новоросійську. Зокрема, повідомляють, що там:

на ремонті – патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василь Биков";

перебуває 7 носіїв "Калібрів". Мовиться про 2 фрегати типу "Адмірал Григорович", 3 підводні човни "Варшав'янка" та 2 МРК проєкту 21631 "Буян-М";

стоять 6 Amphibious;

з'явився патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василь Биков".



Російські кораблі пришвартовані в Новоросійську / Знімок моніторингових груп

Ймовірно, країна-агресорка побоюється нових ударів по своїх кораблях, тож перекидає їх у безпечніші місця.

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