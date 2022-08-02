Військовий експерт пояснив, чому росія перекидає на Південь батальйонні групи

Росія зазнає втрат та не встигає зібрати резерви, які їй потрібні. Тому намагається доукомплектувати напрямок на Півдні іншими підрозділами.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, першочергово окупанти прагнуть укріпити оборонні рубежі своїх військ.

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Маневри ворога на Півдні

Крім того, на деяких напрямках на Херсонщині росіяни намагалися йти в контратаки та відбивати позиції, які зайняли наші військові. Але це не мало успіху. Також вони зміцнюють Запорізький напрямок та тримають додатковий контингент на напрямку Василівка – Пологи.

Все це веде до того, що укріплюють Південь першочергово для того, щоб вести оборонні дії. Це основне,

– зауважив Мусієнко.

Це хороший шанс для української армії

Військовий експерт пояснив, що існує певний ризик для росії. Раніше окупанти могли "шантажувати" наших бійців інтенсивними бойовими діями на Сході. Адже певна частина підрозділів Збройних Сил України повинна була там перебувати для того, щоб відбивати наступ росіян.

Олександр Мусієнко розповів, що окупанти використовували фланг на Харківщині для того, щоб там ми тримали наші підрозділи. Ці сили не могли нікуди відійти на інші напрямки, навіть на Сході. Не говорячи про те, щоб передислокуватися на Південь. І цим росіяни постійно створювали загрозу.

За словами експерта, якщо окупанти фактично відмовляються від свого більш вигідного положення на Сході, це означає, що вони не встигають зібрати сили, які могли б приїхати з тимчасово окупованого Криму чи росії.

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Олександр Мусієнко про ситуацію на Півдні: дивіться відео

Що відомо про окупантів на Півдні

29 липня ЗСУ влучили по 5 ворожих об'єктах на Херсонщині. Поблизу Нової Каховки – 2 цілі, по одній – у Чорнобаївці, Олешках та Брилівці.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що росіяни змушують херсонців до співпраці з фсб. Окупанти затримують людей посеред вулиці та вимагають підписати папірці про співпрацю з ними. А потім лякають, якщо СБУ дізнається про ці "документи" – людина отримає кримінальне покарання.

Уночі 31 липня Миколаїв зазнав найпотужніших обстрілів від початку повномасштабного вторгнення росії. Окупанти використовували ракети С-300 та реактивні системи залпового вогню "Смерч". Ворог вів обстріл практично всю ніч з невеликими перервами до ранку.

окупанти ввечері 31 липня завдали ракетного удару по Одеському району. Ворог обстріляв Одещину 2 ракетами типу "Іскандер". Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там також зазначили, що від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові пастки, що спричинили загоряння сухої трави.

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