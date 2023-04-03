Для обстрілів Києва чи посилення ППО Білорусі: Жданов пояснив перекидання ракет С-400 з Росії

На аеродром в білоруському Гомелі вчергове прибув літак Ан-124 ВКС Росії. Це сьомий його приліт до Білорусі протягом останнього тижня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що до Білорусі перекидають з Росії комплекси С-400. Про це він сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Долітають до столиці

За його словами, Росія і раніше розташовували С-400 на території Білорусі. Навіть обговорювалось питання навчання білоруських військових їми користуватися та передачі їм цього комплексу.

А зараз "Русланом" везуть ракети до комплексів С-400,

– вважає експерт.

Він припустив, що судячи з обстрілів Києва противником, російські С-400 дістає до української столиці з території Курської області. А з Білорусі вони можуть дістати тим паче.

"Півтора місяця тому під час одного з обстрілів ці ракети долетіли до Києва. Але ми не змогли їх збити, тому що у нас немає чим збивати балістичні ракети", – пояснив співрозмовник.

Олег Жданов пояснив перекидання С-400 з Росії до Білорусі: дивіться відео

Потрібно закрити небо

Жданов зазначив, що Росія може також підсилювати систему ППО, оскільки збирається розташувати в Білорусі ядерну зброю. Тому їм потрібно гарантовано закрити небо.

Це може бути черговим кроком плану по підготування до розміщення ядерного озброєння Білорусі,

– підкреслив він.

Як відзначив військовий експерт, противник може перекидати в Білорусь як комплекси С-400, так і ракети до них, яких у росіян багато.

"На його думку, С-400 в Білорусі будуть захищати повітряний простір для створення єдиної системи ППО так званої "Союзної держави" та для захисту сховища з ядерними боєзарядами, яке там споруджується", – резюмував Олег Жданов.

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