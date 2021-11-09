Росія перекидає танки до кордону з Україною, – Bloomberg

Журналісти опублікували дані, згідно з якими Росія стягує танки на полігон "Погоново" у Воронезькій області. Відстань до українського кордону звідти становить близько 250 кілометрів.

Британська оборонно-розвідувальна компанія Janes зафіксувала батальйон танків у Воронезькій області. Перекидання танків там триває щонайменше з 7 листопада.

Зверніть увагу Концентрації військ Росії на кордоні немає, але активізувалася розвідка, – комітет Ради

Цього разу ситуація інша

Наприкінці жовтня російські війська перекинули танки в Брянську та Курську області, які теж межують з Україною.

За даними компанії Janes, теперішні дії Росії відрізняються від подій весни 2021 року, коли Кремль відкрито стягував війська до кордону. Тепер танки Т-80У перевозять вночі. Ймовірно, такі махінації здійснюють елітні наземні спецпідрозділи.

Російський полігон "Погоново": карта



Британські розвідники вважають, що такі дії Росії спрямовані не лише на залякування, а й на створення активної загрози.

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