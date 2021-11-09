Росія перекидає танки до кордону з Україною, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Журналісти опублікували дані, згідно з якими Росія стягує танки на полігон "Погоново" у Воронезькій області. Відстань до українського кордону звідти становить близько 250 кілометрів.
Британська оборонно-розвідувальна компанія Janes зафіксувала батальйон танків у Воронезькій області. Перекидання танків там триває щонайменше з 7 листопада.
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Цього разу ситуація інша
Наприкінці жовтня російські війська перекинули танки в Брянську та Курську області, які теж межують з Україною.
За даними компанії Janes, теперішні дії Росії відрізняються від подій весни 2021 року, коли Кремль відкрито стягував війська до кордону. Тепер танки Т-80У перевозять вночі. Ймовірно, такі махінації здійснюють елітні наземні спецпідрозділи.
Російський полігон "Погоново": карта
Британські розвідники вважають, що такі дії Росії спрямовані не лише на залякування, а й на створення активної загрози.
Попередні заяви щодо стягнення Росією військ
- У жовтні 2021 року видання The Washington Post повідомило, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною.
- Секретар РНБО Олексій Данілов назвав інформацію про стягнення військ Росією "свідомою дезінформацією".
- В українській розвідці запевнили, що пильно стежать за всіма переміщеннями окупаційних сил. За їхніми даними, російських військ на кордоні з Україною не побільшало.