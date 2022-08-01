росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму, – розвідка

Окупанти перекидають велику кількість військ на територію окупованого Криму. Згодом їх планують використати проти ЗСУ на Півдні України.

Раніше Генштаб повідомляв про те, що росія посилює угруповання на Криворізькому напрямку та перегруповує війська на Запорізькому. У ГУР вважають, що саме наступ України змушує росію збільшити війська на окупованому півдні.

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росія вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ

Таку інформацію оприлюднив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Guardian. Він зазначив, що ще 2 тижні тому росіяни вивели з Донецької області тактичні групи повітряно-десантних військ. Їх перекинули до окупованого Херсона.

Також на Херсонщину перекидають особовий склад зі східного військового округу. Мовиться про ті сили ворога, які використовували для атаки на Слов'янськ.

Ворог хоче продовжити наступальні операції

Скібіцький зауважив, якби росія виграла битву на Півдні та Сході, то вона б продовжила нові наступальні операції. Мета кремля та сама – захопити якнайбільше території України.

Окрім додаткової зброї від західних партнерів, Україні потрібна допомога у підготовці військ за кордоном.

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Дані розвідки щодо планів ворога в Україні: коротко

Раніше Вадим Скібіцький заявляв, що росія формує ще одне ударне угруповання для війни в Україні. Це відбувається у Бєлгородській області.

На тимчасово окупованих територіях росіяни готуються до псевдореферендумів. Вони уточнюють списки виборців та навіть відкрили "дільниці".

При цьому в російській армії – значний брак кадрів. Найманців шукають у країнах Центральної Азії та навіть у в'язницях.

Дивіться у відео – росіяни відвели війська з 2 селищ на Запоріжжі: