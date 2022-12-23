Росія перекинула ЗРК "Тор" до Білорусі: експерт пояснив, чи означає це підготовку до наступу

Росія перекинула на територію Білорусі партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К", а крім того – Лукашенко продовжує вдавати бурхливу діяльність, влаштовуючи різноманітні навчання та перевірки боєготовності армії.

Такими діями Лукашенко, ймовірно, переслідує 2 цілі. По-перше, демонструє Путіну, що готовий перетнути останню "червону лінію", і відправити свої збройні сили в Україну. Для цього зокрема він і показує, що білоруси навіть влаштовують навчання з "Торами". Про це 24 каналу розказав військовий експерт Юрій Федоров.

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Водночас він показує таку "готовність" і Україні. Ймовірно, Лукашенко таким чином натякає, що не потрібно давати особливу свободу полку імені Кастуся Калиновського – буквально антилукашенківському формуванню, яке діє у складі ЗСУ.

Чи готується наступ з Білорусі

Федоров вважає, що наразі ознак того, що Лукашенко хоче напасти на Україну, немає. Таке вторгнення можливе лише, якщо на території Білорусі буде утворене велике угруповання російських військ. У такому випадку разом з російськими підрозділами у наступ можуть піти й білоруські частини. Здебільшого мова йде про 2 мотострілецькі бригади білоруських збройних сил.

Але наразі такого російського угруповання на території Білорусі немає,

– констатував військовий експерт.

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Федоров додав, що оскільки "Тор" – це тактична система, вона розрахована на прикриття військ у випадку наступу або інших варіантах бойових дій. Вона захищає війська від ударів з повітря, ударів авіації. Перехоплювати ракети, принаймні балістичні, вона не може.

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