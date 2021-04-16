Росія перекинула в Крим ще один військовий підрозділ

Підрозділи 58 російської армії поїхали в окупований Крим. Міноборони Росії заявило, що ці військові братимуть участь у навчаннях.

Також відомо, що з 19 квітня Росія закриває частини акваторій Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн. Мотивує це рішення Кремль також військовими навчаннями.

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Знову збільшення кількості військ Росії у Криму

Частини 58 загальновійськової армії південного військового округу Росії, як повідомили російські ЗМІ, взяли участь у виконанні навчально-бойових завдань. І все б нічого, але зробили вони це на полігоні Опук в окупованому Криму.

Постійне місце дислокації цієї армії – Північний Кавказ, а штаб її розташований у Владикавказі.

Нагадаємо, українська розвідка зафіксувала, що Росія стягнула до кордону України та окупованого Криму вже 16 батальйонно-тактичних груп. А в Чорне море відправила 15 кораблів Каспійської флотилії.

Скільки саме зараз російських військових у Криму – достеменно невідомо. Ще у жовтні 2020 були дані про щонайменше 32 тисячі. Та зараз їх вже більше.

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