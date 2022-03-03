"Росія перемагає, Україні кінець, а відео обстрілів – несправжні": спростування фейків агресора
Російська пропаганда активно поширює інформацію про нібито "перемогу Росії та поразку України". Агресор закидає українській стороні фальшування відео обстрілів та навіть каже, що країна сама по собі гатить. Усе це з правдою не має нічого спільного.
Одним із вмінь держави-агресорки є здатність у деталях вигадувати нібито злодіяння українців та української влади. Хоча часто агресор просто переповідає власні дії, приписуючи їх українцям. Докази брехні Росії забрали агенція POstmen та ЦПК.
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Фейки про "перемоги Росії"
Розпочинаючи проти України війну, Володимир Путін розраховував на бліцкриг – мовляв, країну здасться взяти за якщо не години, то добу-дві.
У Росії лунали й лунають заяви про успіхи її армії та численні "перемоги". Можливо, держава-агресорка вважає такими "перемогами" те, що від неї відвернувся весь цивілізований світ, або ж пишається повномасштабними санкціями, чи тим, що її літаки нікуди не літають, більшість банків відключили, а рубль знаходить все нове фінансове дно.
До "перемоги" там готувалися. Та так, що пропутінські ЗМІ навіть робили заготовки щодо цього "історичного моменту перемоги". А "РИА Новости" випадково опублікували одну із таких. З неї стає зрозуміло, що "підкорити" собі Україну російський лідер планував ще 26 лютого, тобто через 2 дні після вторгнення.
Насправді ж українська армія, територіальна оборона та просто мирне населення мужньо борються за кожен клаптик землі вже більш ніж тиждень. Росія не очікувала на таку відсіч. Як і на те, що квітів до ніг її бійців не кидатимуть, а у полон здаватися не поспішатимуть. Люди лягають під танки, закидують БТРи коктейлями Молотова. Всі об'єдналися, аби якнайшвидше прогнати загарбника з рідної землі.
Жителі Корюківки (Чернігівщина) зупиняють ворога: дивіться відео
Коктейлі Молотова від дітей: дивіться відео
Агресор не врахував, що Україна – це не Грузія, а Київ так легко не візьмеш, потрібно підвозити пальне. Мабуть, він не подумав і про те, що в Збройних сил на озброєнні є "Байрактари", які підривають заправні колони, а також небайдужі люди як і раді спрямувати ворога неправильним шляхом. Росіяни вже в такому відчаї, що якщо не благають у місцевих дати їм трохи пального, то просто крадуть його.
Продуктами Путін своїх бійців теж не забезпечив, що є іншим свідченням його сподівань на "швидку перемогу", які українці теж розгромили.
Українська армія була готова до нападу ворога. Аналітики Bellingcat заявляють, що Україна може швидко змінювати тактику і загалом демонструє ефективну роботу. Натомість росіяни працюють за розробленої заздалегідь схемою, яка не враховує реакції українців.
Брехня про сфальшовані відео
У російському інформаційному просторі також поширюють інформацію, що Україна буцімто підробляє відео масштабних обстрілів.
Пропаганда переконує росіян, що вибухи у Сирії та на окупованому Донбасі видають за ті, що в Києві, Харкові, Чернігові, Житомирі та інших містах і селах. Знову ж таки – росіяни намагаються звинуватити Україну в тому, що роблять насправді вони.
Бомбардування Харкова: дивіться відео
Поранені мирні жителі: дивіться відео
Крім того, у Москві часто заявляють, що Україна сама себе обстрілює. Однак є докази, які спростовують це:
- міжнародна спільнота має супутники, спостерігає за всім та не об'єднувалася б проти Росії, якби вона говорила правду,
- Міжнародний кримінальний суд вже розслідує злочини держави-агресорки та має необхідні докази,
- по території України випустили вже більше ракет, ніж у країни було до війни,
- якби Україна обстрілювала себе сама, це хтось би та й помітив, однак всі єднаються саме проти росіян,
- ба більше – ракета яку росіяни випустили по Харкову, не перебуває на озброєнні ЗСУ.
Така ракета є на озброєнні Росії, а не України Колаж ЦПД
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