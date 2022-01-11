Росія переміщує гелікоптери до кордону з Україною, – NYT

Володимир Путін вживає заходів для переміщення гелікоптерів до кордону з Україною. Тим часом пересування російських військ наразі сповільнилося.

У Штатах прогнозували, що до початку січня кількість російських військ біля українських кордонів зросте до 175 тисяч. Однак наразі там перебуває близько 100 тисяч військових країни-агресорки.

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За даними американських чиновників, росіяни розмістили біля кордону додаткові штурмовики.

Мовиться, що ударні та транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі були б важливою перевагою для Росії у випадку її вторгнення в Україну.

Вікно для вторгнення обмежила погода

За даними ЗМІ, наразі погода обмежила вікно для російського вторгнення. Морози дозволили б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню. Тим часом м'яка зима уповільнила замерзання землі.

Адміністрація Джо Байдена залучила до роботи метеорологів. Їхнім завданням є детально розглянути погодні умови в Україні у найближчі тижні.

Цинічна заява Росії

Переговори Росії та США відбулися 10 січня у Женеві. Сторону країни-окупантки представляв заступник глави російського МЗС Сергій Рябков.

Згодом він повідомив російським ЗМІ, що під час зустрічі Росія повідомила, що начебто не збирається нападати на Україну. Водночас у тій же розмові Рябков цинічно заявив, що "ризики військової конфронтації не варто недооцінювати".

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