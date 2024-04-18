Після дій України у Чорному морі Росія переміщує ракетоносії на Каспій, – Зеленський

Російські загарбники переміщують військові кораблі на Каспій. Окупанти перекидають судна через успішні дії України в Чорному морі.

Про це заявив президент. Глава держави зауважив, що, зокрема, йдеться про носії ракет "Калібр".

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Окупанти перекидають кораблі на Каспій

За доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема, носії "Калібрів", на Каспій,

– зазначив Володимир Зеленський.

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Станом на ранок 18 квітня від початку повномасштабної війни Росія вже втратила 26 кораблів / катерів та один підводний човен.

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Окупанти ховаються по своїх базах