Росія "сховала" близько 40 літаків через удар по аеродрому "Кущевська", – Міноборони Британії

Після атаки України на аеродром "Кущевська" Росія була змушена розосередити близько 40 літаків. Аналітики зазначають, що це вплине на майбутні бойові вильоти Росії.

Британські оглядачі підкреслюють, що наслідки цього розосередження ймовірно не виявляться відразу очевидними або драматичними. Проте Україна вже продемонструвала свою здатність завдавати ударів значно далі вглиб території Росії, ніж ці конкретні точки розосередження.

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Удар вплине на вильоти авіації Росії

За інформацією від розвідки Британії, атака на аеродром "Кущевська" змусила Росію відвести близько 40 літаків різних типів з цього району і розосередити їх на численних аеродромах якомога далі від лінії фронту.

Британські аналітики наголошують, що вплив цього розосередження може не виявитися відразу очевидним. Однак Україна вже продемонструвала свою здатність завдавати ударів значно далі вглиб території Росії, ніж ці конкретні точки розосередження.

Реакція Росії на цей удар свідчить про те, що тривалість вильотів її літаків доведеться збільшити для збереження такої ж постійності на полі бою, як дотепер.

Це, своєю чергою, вимагатиме більше пального, збільшуючи витрати, а також збільшуючи навантаження на екіпажі,

– зазначає розвідка.

Удар по аеродрому "Кущевська": що відомо