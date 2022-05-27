Росія перемістила купу техніки та РСЗВ на окуповану Херсонщину

Російські окупанти перемістили на тимчасово окуповану Херсонщину велику кількість військової техніки. Це необхідно їм для доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат на Миколаївському та Криворізькому напрямках.

Ситуація на Півдні України

Так, до Херсонської області перетягнули бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню. Крім того, для логістичного забезпечення тих самих підрозділів, ворог переміщує й автомобілі.

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Однак є й хороші новини з Херсонщини. Там відмінно спрацювали Повітряні сили ЗСУ – український літак МіГ-29 збив ворожий винищувач Су-35.

Ворог активно діє на Південнобузькому напрямку. Там росіяни зосередилися на тому, щоб утримати зайняті раніше позиції, а також працюють над сковуванням дій українських військ та намагаються не допустити перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки.

Окупанти продовжують обстрілювати українські підрозділи та здійснили спробу штурму в районі Любомирівки. Однак вона не дала їм очікуваного результату.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку та здійснюють вогневу підтримку на приморському напрямку.

Актуальна ситуація на інших напрямках фронту

Найнапруженішою залишається ситуація на Сході України. Ворог намагається повністю захопити Донецьку та Луганську області, а відтак – продовжує завдавати авіаударів, обстрілювати та штурмувати міста Донбасу.

27 травня окупанти били з артилерії по Святогірську, Богородичному та Вірнопіллі, а під авіаудари ворога потрапили Слов'янськ і Довгеньке.

Загарбники також проводили штурм біля Щедрищевого, Борівського та Тошківки. Там і досі тривають бої.

На Авдіївському напрямку росіяни завдали ударів з артилерії по цивільній інфраструктурі поблизу у районі Новобахмутівки, Кам'янки, Авдіївки, Пісків та Мар'їнки.

На Харківщині окупанти намагаються відновити залізницю, аби покращити логістичне забезпечення своїх військ на тимчасово зайнятих територіях. Для цього вони залучають підрозділи 29-ї окремої залізничної бригади зі Смоленська, у розпорядженні якої є відповідна техніка та обладнання.

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