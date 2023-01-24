Космічна розвідка Росії колапсує під впливом міжнародних санкцій, – ГУР

Через повномасштабне вторгнення та санкції, космічні можливості Росії суттєво скоротились. У Головному управлінні розвідки розповіли про вплив обмежень на космічну галузь ворожої держави.

Уже всім очевидно, що рішенням розпочати повномасштабне вторгнення Путін перетворив свою державу на вигнанця. Власне, зараз можна констатувати, що кремлівська космічна розвідка колапсує під впливом міжнародних санкцій.

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Росія "переносить" космічні проєкти

Як зазначають у ГУР, після 24 лютого акціонерне товариство "Інформаційні супутникові системи імені академіка М.Ф. Решетнєва" потрапило під міжнародні санкції.

За інформацією воєнної розвідки України, на об'єктах стратегічно важливого для ворога цього підприємства оборонпрому російські конструктори та науковці серед іншого розробляють так звані "великі очі" – тобто засоби ведення космічної розвідки,

– йдеться у повідомленні.

Водночас там зазначено, які саме проєкти щодо космічної розвідки мали у планах реалізувати загарбники:

"Рєпєй" – проєкт перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки;

"Ґєракл-КВ" – проєкт комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи;

"Сфєра" – проєкт єдиної системи супутникового зв'язку 3 етапу.

Це підприємство розташоване у місті закритого типу Желєзноґорск у Красноярському краї. Кремлю довелось призупинити усі ці проєкти через брак деталей, які як іноземного, так і вітчизняного виготовлення.

Відомо, що в окупантів немає декількох сотень тисяч необхідних елементів апаратури для космічних модулів. Тому й довелось "перенести" реалізацію усіх цих ініціатив на кілька років:

️ проєкт "Рєпєй" – з 2022 на 2024 рік;

️ проєкт "Ґєракл-КВ" – з 2023 на 2025 рік;

️ проєкт "Сфєра" – з 2025 на 2027.

️У Головному управлінні розвідки також констатували, що через санкції та мобілізацію під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки.

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До цієї теми нагадаємо, що Євросоюз готує 10 пакет санкцій до річниці від початку повномасштабного вторгнення. Щоб не говорили кремлівські пропагандисти, але ці обмеження справді вдарили по російській економіці – їй найближчих декілька років буде дуже несолодко.