Росія перевіряє в Криму системи протиповітряної оборони

Росія проводить перевірку системи протиповітряної оборони в окупованому нею Криму. Військові країни-агресора роблять це на тлі навчань "Сі Бриз", який приходить у чорноморському регіоні.

Як пишуть російські ЗМІ, контрольними цілями для комплексів ППО виступили винищувачі Су-30СМ, Су-27, а також бомбардувальники Су-24 і бойові вертольоти.

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Випробування в окупованому Криму

До випробувань залучили екіпажі літаків і вертольотів Чорноморського флоту, а також авіаційного з'єднання Південного військового округу.

Вони провели тренування з дивізіонами зенітних ракетних систем С-400 і розрахунками самохідних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Зауважимо, що напередодні в Чорному морі стартували міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз". Цьогоріч у них бере участь друга постійна військово-морська група НАТО.

Що відомо про "Сі Бриз 2021"

До навчань долучиться найбільша кількість країн-учасниць за всю історію:

понад 30 держав направлять близько 5 000 військовослужбовців,

32 кораблі,

40 літальних апаратів,

18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

У росіян "підгоряє"

Раніше посольство Росії у Вашингтоні закликало США і їхніх союзників не відпрацьовувати військові дії в Чорному морі. Дипломатичне представництво попередило, що дані маневри підвищують ризики ненавмисних інцидентів і заохочують нібито "мілітаристські настрої в Києві".