Майстри виправдовувань, – Міноборони про підрив Росією дороги на Чернігівщині

Росія підірвала шматок дороги біля КПП "Три сестри" на кордоні України, Росії та Білорусі. Вони зробили це буцімто для того, що не допустити заходу "української ДРГ" на територію Брянської області.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що українцям варто не забувати історію складних стосунків з Росією. Про це вона розповіла 24 Каналу.

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Маємо говорити про факти

Аналізуючи поведінку росіяни протягом століть, можна стверджувати, що вони є майстрами в тому, щоб одні дії приховувати під іншими. А також знаходити формальні приводи для виправдовувань своїх дій.

Все це теж вкладається в рамки інформаційно-психологічних операцій з їхнього боку,

– наголосила Заступниця міністра оборони України.

Ганна Маляр прокоментувала підрив дороги біля КПП "Три сестри" на Чернігівщині: дивіться відео

Проте ми маємо говорити про факти.

"А факт один – Росія воює на нашій території, її армія незаконно перейшла наш кордон і намагається захопити нашу державу", – відзначила Ганна Маляр.

Що відомо про підрив КПП "Три сестри"

На стику кордонів України, Білорусії та Росії 30 травня було підірвано українську дорогу на танконебезпечному напрямку у місці, де з'єднуються Україна, Чернігівська область, Білорусь, Гомельська область та Росія, Брянська область.

Пізніше в російському інфополі з'явилось повідомлення, що цю дорогу українські сили "планували використати", щоб спробувати атакувати територію Росії. Однак представники української влади неодноразово наголошували, що мета України – повернутися виключно до кордонів 1991-го року.

Також глава ОПУ Андрій Єрмак прокоментував цю ситуацію. Він написав, що "росіяни підривають дороги на кордонах, по яких їхали брати Київ за три дні", – написав він.