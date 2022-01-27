Росія підійматиме ставки максимально високо, – Стефанішина

В Української та російської сторони дуже багато розбіжностей щодо ситуації на Сході. Держава-агресорка надалі намагатиметься підняти ставки.

Однак важливим є те, що питання мирного врегулювання, недопущення ще більшої війни, яку ініціювала Росія, є на порядку денному усіх міжнародних форматів. Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" сказала віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Стефанішина: Розбіжностей багато

За її словами, нормандський формат має конкретний порядок денний: мінські домовленості і 10 пунктів, які запропонувала українська сторона. Це ті питання, які можливо розв'язати в межах нормандського формату.

Очевидно, що розбіжностей багато. Особливо коли мовиться про те, що прямих перемовин у такому форматі не відбувалося із 2019 року,

– наголосила Стефанішина.

Вона нагадала, що Росія де-факто вийшла з відповідного формату на всіх рівнях. Тому очевидно, що щодо низки питань позиція сторін відрізняється.

Росія "розкрила карти"

"Розумію, ми всі маємо бути свідомі, що Росія підійматиме ставки. Адже зараз перемовини ведуть на найвищому рівні, на майданчиках взаємодії двох президентів – США і Росії", – зауважила віцепрем'єрка.

Росія, як пояснила Стефанішина, "розкрила всі карти" і вимагає нерозширення НАТО, скорочення озброєння тощо. Ставки підіймають максимально високо.

"Для нас важливо, що на тлі перемовин щодо глобального переділу європейської архітектури безпеки, питання мирного врегулювання і забезпечення виконання мінських домовленостей не втрачається. Дуже важливо, що питання збереження життів українців все ж таки обговорюють", – додала Стефанішина.

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"Нормандська четвірка" зустрілась в Парижі

Радники лідерів "нормандської четвірки", а саме України, Німеччини, Франції та Росії зустрілись у Парижі. Вони обговорили підтримку дотримання режиму припинення вогню та розмороження нормандського формату.

Їхні переговори тривали понад 7 годин. Радники говорили також про важливість активізації роботи Тристоронньої контактної групи та її робочих груп.

Окрім цього, домовилися зустрітися знову через 2 тижні в Берліні. Це хочуть зробити для того, щоб дійти до однієї згоди в розбіжностях, а саме – у послідовності виконання мінських угод.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.