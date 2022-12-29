Росія підняла бомбардувальники та кораблі в морі, Київ – головна ціль, – ЗСУ про ракетну атаку

Окупанти підняли в небо стратегічну авіацію та вивели кораблі в Чорне море вранці 29 грудня. Ракети можуть летіти у кілька хвиль. Зараз важливо перебувати в укритті.

Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, зараз відбувається типова масована ракетна атака від російських окупантів. Попередньо відомо, що запуски ракет йдуть з території Каспійського моря та акваторії Чорного моря.

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Також є активність тактичної авіації поблизу фронту. Загарбники підняли Су-30, Су-34 та Су-35.

ППО зараз може працювати по всій території держави. Ракети можуть летіти і в Центр Україні, і на Захід. Потрібно бути готовими. Залишайтеся в укриттях,

– зазначив Ігнат.

Київ – завжди ціль номер один для ворога

Як наголосив Ігнат, Повітряні сили ЗСУ ніколи не повідомляють про результати роботи ППО одразу після відпрацювання. Це може допомогти ворогу зробити висновки для подальших атак.

Зараз відомо про роботу ППО в деяких областях України. Варто пам'ятати, що основною ціллю окупантів – є Київ. А особливо – місцеві об'єкти енергетичної інфраструктури.

Ми говорили напередодні, що Київ є ціллю номер один для ворога. Ми розуміємо, куди саме переважно цілить ворог. Це – об'єкти критичної інфраструктури. Особливо – паливно-енергетичний сектор,

– зауважив Ігнат.

Скільки ракет можуть запустити окупанти

За попередніми даними, сьогоднішня масована ракетна атака навряд чи буде відрізнятися від попередніх. Звісно, важко точно спрогнозувати, що саме запланував ворог. Але, судячи з кількості використаних носіїв, то можливий запуск до 100 ракет.

Будемо чекати на успішну роботу ППО. Важливо залишатися в укритті. Збиті ракети чи дрони-камікадзе все одно падають вниз,

– наголосив Ігнат.

Масований ракетний удар по Україні 29 грудня: коротко