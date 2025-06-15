Росія підняла МіГ: була ракетна небезпека по всій Україні, відбулися пуски

Уночі 15 червня росіяни підняли в небо МіГ. Відомо про пуски ракет.

Події розвиваються дуже стрімко. Деталі передає 24 Канал.

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Що відомо про зліт МіГів уночі 15 червня

Ворог підняв у небо МіГ, коли монітори писали про очікувані відбої. В багатьох областях України вже були відбої, останній "Шахед", за даними моніторів, залишався на Київщині.

Втім, на півдні почалися тривоги через ракетну небезпеку. Згодом повідомили, що вона є для всієї України, адже в небо злетів МіГ. Монітори писали про три винищувачі.

Перші ракети полетіли на Миколаївщину. Згодом швидкісні цілі прямували на Кременчук через Дніпропетровщину.

Важливо сказати, що, окрім загрози від носія "Кинджалів" МіГа, є і балістична загроза з півночі.

Монітори пишуть, що Росія спрямувала ракети на Кременчук. Раніше туди масовано пускали "Шахеди". ПС підтвердили цю інформацію.

Близько 2:30 два МіГи сіли. Вони відстрілялися, щойно злетіли. Згодом сів ще один. Усі ракети були спрямовані на Кременчук.

О 2:43 ПС оголосили про відбій ракетної небезпеки.

Будьте в укриттях, якщо знову буде тривога!