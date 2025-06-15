Росія підняла МіГ: була ракетна небезпека по всій Україні, відбулися пуски
- Уночі 15 червня росіяни підняли в небо МіГи, через що була ракетна небезпека по всій Україні.
- До того оголосили про ракетну небезпеку на півдні. А з півночі була загроза балістики.
- Усі ракети були спрямовані на Кременчук.
Уночі 15 червня росіяни підняли в небо МіГ. Відомо про пуски ракет.
Події розвиваються дуже стрімко. Деталі передає 24 Канал.
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Що відомо про зліт МіГів уночі 15 червня
Ворог підняв у небо МіГ, коли монітори писали про очікувані відбої. В багатьох областях України вже були відбої, останній "Шахед", за даними моніторів, залишався на Київщині.
Втім, на півдні почалися тривоги через ракетну небезпеку. Згодом повідомили, що вона є для всієї України, адже в небо злетів МіГ. Монітори писали про три винищувачі.
Перші ракети полетіли на Миколаївщину. Згодом швидкісні цілі прямували на Кременчук через Дніпропетровщину.
Важливо сказати, що, окрім загрози від носія "Кинджалів" МіГа, є і балістична загроза з півночі.
Монітори пишуть, що Росія спрямувала ракети на Кременчук. Раніше туди масовано пускали "Шахеди". ПС підтвердили цю інформацію.
Близько 2:30 два МіГи сіли. Вони відстрілялися, щойно злетіли. Згодом сів ще один. Усі ракети були спрямовані на Кременчук.
О 2:43 ПС оголосили про відбій ракетної небезпеки.
Будьте в укриттях, якщо знову буде тривога!