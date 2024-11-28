Росія підняла Ту-95МС у повітря і запустила "Калібри": є загроза масованої атаки

28 листопада 2024, 04:59
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Автор: Олесь Друкач

В Україні виникла загроза ракетного обстрілу вночі 28 листопада. Російські військові стратегічні бомбардувальники Ту-95МС злетіли у повітря.

Про це повідомили Повітряні сили, пише 24 Канал. Ці літаки можуть запускати крилаті ракети Х-101.

Цієї ж ночі Росія випустила по Україні "Шахеди": у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Ракетна атака Росії 28 листопада: що відбувається

05:58, 28 листопада

Група ракети на півдні Київщини продовжують рух на північний захід. Також ракета в напрямку Вінниці!

05:53, 28 листопада

Майже всі ракети звернули у бік Вінницької області!

05:51, 28 листопада

Ракета з Одещини на Вінниччину. Інша частина прямує у бік Київщини.

05:45, 28 листопада

Кропивницький, Миколаїв, Черкащина – підвищена загроза! Група ракет у напрямку Умані.

05:34, 28 листопада

Ще "Калібри" – на Миколаївщині рухаються на Одещину, Кіровоградщину.

05:32, 28 листопада

Ракети на Одесу з півночі. Інша частина на Кропивницький.

05:24, 28 листопада

Також більшає кількість Ту-95 у повітрі.

05:23, 28 листопада

Група ракет на Кіровоградщину.

05:22, 28 листопада

"Калібри" рухаються в бік Одеської області. Монітори кажуть, їх може бути не менше десятка.

05:14, 28 листопада

Ракети на Херсонщині – північно-західним курсом, пишуть Повітряні сили.

Монітори кажуть, "тушки" здійснили пусковий маневр над Волгоградською областю.

05:12, 28 листопада

Одеська область – ракетна загроза. Ймовірно, від "Калібрів".

05:07, 28 листопада

За уточненими даними, у повітрі вже 7 бортів Ту-95МС.

Не ігноруйте тривогу та подбайте про безпеку!

05:00, 28 листопада

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря!

04:55, 28 листопада

Монітори пишуть, у повітрі є 4 борти Ту-95МС та 1 борт з Енгельса. Виліт схожий на бойовий.

Тобто в районі Волгограда вони будуть близько 05:10 – 05:40, і якщо пуски будуть звідти, то ракети прилетять до нас до 05:50 – 06:20 (час приблизний).

Якщо пуски будуть в районі Каспійського моря, а літаки долетять туди між 06:30 і 07:00, то в наш простір ракети залетять близько 07:20 – 07:50.

04:37, 28 листопада

Повітряні сили помітили активність 4 бортів Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленья" та прямують у південно-східному напрямку.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет ПС опублікують окреме повідомлення.

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