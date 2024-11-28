Росія підняла Ту-95МС у повітря і запустила "Калібри": є загроза масованої атаки

В Україні виникла загроза ракетного обстрілу вночі 28 листопада. Російські військові стратегічні бомбардувальники Ту-95МС злетіли у повітря.

Про це повідомили Повітряні сили, пише 24 Канал. Ці літаки можуть запускати крилаті ракети Х-101.

Цієї ж ночі Росія випустила по Україні "Шахеди": у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Ракетна атака Росії 28 листопада: що відбувається

05:58, 28 листопада Група ракети на півдні Київщини продовжують рух на північний захід. Також ракета в напрямку Вінниці! 05:53, 28 листопада Майже всі ракети звернули у бік Вінницької області! 05:51, 28 листопада Ракета з Одещини на Вінниччину. Інша частина прямує у бік Київщини. 05:45, 28 листопада Кропивницький, Миколаїв, Черкащина – підвищена загроза! Група ракет у напрямку Умані. 05:34, 28 листопада Ще "Калібри" – на Миколаївщині рухаються на Одещину, Кіровоградщину. 05:32, 28 листопада Ракети на Одесу з півночі. Інша частина на Кропивницький. 05:24, 28 листопада Також більшає кількість Ту-95 у повітрі. 05:23, 28 листопада Група ракет на Кіровоградщину. 05:22, 28 листопада "Калібри" рухаються в бік Одеської області. Монітори кажуть, їх може бути не менше десятка. 05:14, 28 листопада Ракети на Херсонщині – північно-західним курсом, пишуть Повітряні сили.



Монітори кажуть, "тушки" здійснили пусковий маневр над Волгоградською областю. 05:12, 28 листопада Одеська область – ракетна загроза. Ймовірно, від "Калібрів". 05:07, 28 листопада За уточненими даними, у повітрі вже 7 бортів Ту-95МС.



Не ігноруйте тривогу та подбайте про безпеку! 05:00, 28 листопада Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря! 04:55, 28 листопада Монітори пишуть, у повітрі є 4 борти Ту-95МС та 1 борт з Енгельса. Виліт схожий на бойовий. Тобто в районі Волгограда вони будуть близько 05:10 – 05:40, і якщо пуски будуть звідти, то ракети прилетять до нас до 05:50 – 06:20 (час приблизний). Якщо пуски будуть в районі Каспійського моря, а літаки долетять туди між 06:30 і 07:00, то в наш простір ракети залетять близько 07:20 – 07:50. 04:37, 28 листопада Повітряні сили помітили активність 4 бортів Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленья" та прямують у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет ПС опублікують окреме повідомлення.