Росія підняла Ту-95МС у повітря і запустила "Калібри": є загроза масованої атаки
В Україні виникла загроза ракетного обстрілу вночі 28 листопада. Російські військові стратегічні бомбардувальники Ту-95МС злетіли у повітря.
Про це повідомили Повітряні сили, пише 24 Канал. Ці літаки можуть запускати крилаті ракети Х-101.
Цієї ж ночі Росія випустила по Україні "Шахеди": у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Ракетна атака Росії 28 листопада: що відбувається
Група ракети на півдні Київщини продовжують рух на північний захід. Також ракета в напрямку Вінниці! Майже всі ракети звернули у бік Вінницької області! Ракета з Одещини на Вінниччину. Інша частина прямує у бік Київщини. Кропивницький, Миколаїв, Черкащина – підвищена загроза! Група ракет у напрямку Умані. Ще "Калібри" – на Миколаївщині рухаються на Одещину, Кіровоградщину. Ракети на Одесу з півночі. Інша частина на Кропивницький. Також більшає кількість Ту-95 у повітрі. Група ракет на Кіровоградщину. "Калібри" рухаються в бік Одеської області. Монітори кажуть, їх може бути не менше десятка. Ракети на Херсонщині – північно-західним курсом, пишуть Повітряні сили. Одеська область – ракетна загроза. Ймовірно, від "Калібрів". За уточненими даними, у повітрі вже 7 бортів Ту-95МС. Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря! Монітори пишуть, у повітрі є 4 борти Ту-95МС та 1 борт з Енгельса. Виліт схожий на бойовий. Тобто в районі Волгограда вони будуть близько 05:10 – 05:40, і якщо пуски будуть звідти, то ракети прилетять до нас до 05:50 – 06:20 (час приблизний). Якщо пуски будуть в районі Каспійського моря, а літаки долетять туди між 06:30 і 07:00, то в наш простір ракети залетять близько 07:20 – 07:50. Повітряні сили помітили активність 4 бортів Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленья" та прямують у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет ПС опублікують окреме повідомлення.
Монітори кажуть, "тушки" здійснили пусковий маневр над Волгоградською областю.
Не ігноруйте тривогу та подбайте про безпеку!
Група ракети на півдні Київщини продовжують рух на північний захід. Також ракета в напрямку Вінниці!
Майже всі ракети звернули у бік Вінницької області!
Ракета з Одещини на Вінниччину. Інша частина прямує у бік Київщини.
Кропивницький, Миколаїв, Черкащина – підвищена загроза! Група ракет у напрямку Умані.
Ще "Калібри" – на Миколаївщині рухаються на Одещину, Кіровоградщину.
Ракети на Одесу з півночі. Інша частина на Кропивницький.
Також більшає кількість Ту-95 у повітрі.
Група ракет на Кіровоградщину.
"Калібри" рухаються в бік Одеської області. Монітори кажуть, їх може бути не менше десятка.
Ракети на Херсонщині – північно-західним курсом, пишуть Повітряні сили.
Одеська область – ракетна загроза. Ймовірно, від "Калібрів".
За уточненими даними, у повітрі вже 7 бортів Ту-95МС.
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря!
Монітори пишуть, у повітрі є 4 борти Ту-95МС та 1 борт з Енгельса. Виліт схожий на бойовий.
Тобто в районі Волгограда вони будуть близько 05:10 – 05:40, і якщо пуски будуть звідти, то ракети прилетять до нас до 05:50 – 06:20 (час приблизний).
Якщо пуски будуть в районі Каспійського моря, а літаки долетять туди між 06:30 і 07:00, то в наш простір ракети залетять близько 07:20 – 07:50.
Повітряні сили помітили активність 4 бортів Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленья" та прямують у південно-східному напрямку.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет ПС опублікують окреме повідомлення.