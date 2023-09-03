Наші війська також можуть це використовувати: полковник запасу про підпал мінних полів

Нещодавно українські військові розповіли, що росіяни використовують запалювальні суміші для детонування мінних полів. Ця тактика не є новою, і Збройним Силам є, що їй протиставити

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. На його думку, Україна має ще принаймні одну ефективну проти мінних полів зброю, яку досі не використовувала.

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Як іще можна знищувати мінні поля росіян

Про запалювання мінних полів відомо ще з війни в Югославії. Теоретично, українська армія також могла б вдаватися до цієї тактики, вважає Світан.

Також для розмінування територій на лінії зіткнення можна використовувати об'ємно-детонувальні авіабомби. Її особливість полягає в тому, що її вибухова речовина – аерозоль, важчий за повітря. Він розтікається по землі, а вже згодом вибухає.

Єдиним недоліком цього засобу можна вважати те, що українській авіації буде непросто заходити в повітряний простір ворога. Тому для її застосування українським військовим потрібно знайти спосіб закинути цю бомбу на середину мінного поля.

"Попереду Сили оборони чекає ще багато мінних загороджень. Зараз ми не розмінували й 1% від усіх закладених Росією мін на Таврійському напрямку. Україна має достатній запас об'ємно-детонувальних бомб, оскільки раніше вони майже не використовувались", – переконаний Світан.

Роман Світан про протидію мінним полям: дивіться відео

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