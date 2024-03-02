Ворог переходить на іншу тактику, – Гуменюк розповіла про дії росіян без А-50

У 2024 році Росія втратила вже два літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Вже шостий день поспіль українські сили не фіксують польотів А-50 над Азовським морем.

Вочевидь, окупанти змінили тактику застосування тактичної авіації на Півдні, зокрема, на Херсонському напрямку. Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

До теми "Ножем по серцю" російській авіації: що відомо про літак А-50, знищений над Азовським морем

Про дії росіян без А-50

"Ворог переходить на іншу тактику використання тактичної авіації з акваторії Чорного й Азовського морів. Він намагається використовувати авіаційні ракети, і в такий спосіб тиснути на інші регіони не прифронтові, а трохи глибше в тил", – сказала Наталія Гуменюк.

До прикладу, 1 березня ворог спрямував на Миколаївщину ракетний удар з використанням авіаційної ракети Х-35, пошкодивши фермерське господарство. Зайнялась пожежа й згоріло складське приміщення та сільськогосподарська техніка.

Але це більше схоже на точкові удари для вимірювання готовності й реагування системи протиповітряної оборони,

– підкреслила Гуменюк.

Крім того, спостерігається зменшення активності тактичної авіації щодо використання, приміром, у процесі спрямовування КАБів як по правому берегу, так і по лівому плацдарму українських воїнів.

Х-35 Це невелика крилата ракета, яка керується або зовнішнім сигналом, або по заздалегідь прописаній програмі. Попри низьку швидкість, ракету доволі важко перехопити, тому що вона маленька і летить низько. Існують різні модифікації цієї ракети. Важливо, що носіями Х-35 можуть бути майже всі "сушки".

Росія поступово втрачає авіацію: останні втрати

Лише за два тижні українські військові збили аж 14 винищувачів.